В Хасанском районе Приморья найден мёртвый амурский тигр

В Хасанском районе Приморского края местные жители обнаружили тело убитого амурского тигра с огнестрельным ранением. Информация сначала появилась в социальных сетях, а затем её подтвердил представитель центра «Амурский тигр». По предварительным данным, хищник был застрелен неизвестными в пределах особо охраняемой природной территории — Хасанского природного парка. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что у тигра, вероятно, насильственная смерть, но окончательные выводы можно будет сделать только после проведения экспертизы.