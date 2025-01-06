В Хасанском районе Приморья найден мёртвый амурский тигр

В Хасанском районе Приморского края местные жители обнаружили тело убитого амурского тигра с огнестрельным ранением. Информация сначала появилась в социальных сетях, а затем её подтвердил представитель центра «Амурский тигр». По предварительным данным, хищник был застрелен неизвестными в пределах особо охраняемой природной территории — Хасанского природного парка. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что у тигра, вероятно, насильственная смерть, но окончательные выводы можно будет сделать только после проведения экспертизы.
Ранее стало известно, что в Хасанском округе и Надеждинском районе на юге Приморья выдали разрешение на отлов пяти конфликтных амурских тигров. Эти меры направлены на предотвращение возможных угроз людям и хозяйству.
На данный момент в заповедных зонах региона введён усиленный режим охраны, связанный с новогодними праздниками. Усиленные меры действуют в национальном парке «Земля леопарда», а также в заповедниках «Кедровая падь», Уссурийском и Дальневосточном морском. Такой режим обусловлен ожидаемым ростом нарушений в период «длинных выходных», возможной угрозой природных пожаров из-за отсутствия снежного покрова, а также для предотвращения конфликтов между людьми и амурскими тиграми. Государственные инспекторы продолжают работу по обеспечению безопасности и сохранению уникальной природы региона.