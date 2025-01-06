Россиянин избил пенсионера из-за прикосновения к его машине и был задержан

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Его хотят отправить под стражу.
По данным Telegram-канала Amur Mash, избивший пенсионера — профессиональный спортсмен. Он принимал участие в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге в категории до 90 килограмм.
Предварительно, у пострадавшего перелом лицевой кости.
Кадры избиения распространились в социальных сетях утром 6 января. На них видно, как пенсионер переходит дорогу, а потом на него нападет водитель машины марки Toyota Mark X.
Ранее в Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания.