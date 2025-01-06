«Жалко, у них была вкусная самса»: пекарня сгорела в Экибастузе (видео)

«Так жалко, у них вкусная самса была», «Очень жаль, сочувствую им, столько лет работать с раннего утра, нарабатывать собственных клиентов», «Жалко. У них такая вкусная самса», «Прекрасные люди там работали, вкусно всегда, свежее. Жаль. Надо помочь им», «В этом году останемся без чебуреков», — написали горожане.