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«Жалко, у них была вкусная самса»: пекарня сгорела в Экибастузе (видео)

В Экибастузе сгорела пекарня. Видео с места происшествия появилось в Instagram. На кадрах видны столб дыма, языки пламени и спасатели, которые борются с огнем, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: instagram.com/ekibas_v_teme/

В Instagram-паблике, посвященном жизни в Экибастузе, появилось видео пожара. На кадрах можно увидеть небольшое помещение, стоящее вплотную к многоэтажке и полностью охваченное пламенем. В описании указывается, что горит киоск с самсой.

Между тем, судя по комментариям, больше всего ситуация огорчила постоянных клиентов пекарни. Экибастузцы высказали слова сочувствия.

«Так жалко, у них вкусная самса была», «Очень жаль, сочувствую им, столько лет работать с раннего утра, нарабатывать собственных клиентов», «Жалко. У них такая вкусная самса», «Прекрасные люди там работали, вкусно всегда, свежее. Жаль. Надо помочь им», «В этом году останемся без чебуреков», — написали горожане.

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что вызов поступил 5 января в 23.38. Горение происходило в помещении на улице Машхура Жусупа на площади 60 квадратных метров.

«В ходе тушения пожарные вынесли два газовых баллона по 27 литров. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован в 00.11. Жертв и пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются», — пояснили в ДЧС Павлодарской области.

пожары
МЧС