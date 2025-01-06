Пять человек пострадали в ДТП в районе Чапаевска

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате ДТП никто не погиб, но 5 человек пострадали. Среди пострадавших — три ребенка.
«От МЧС России привлекался пожарный расчёт», — уточнили в ведомстве.
Серьезное ДТП произошло 5 января в 10:56 (MSK+1) в районе Чапаевска. На 54 км автомобильной дороги Самара — Волгоград столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Хендай».
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате ДТП никто не погиб, но 5 человек пострадали. Среди пострадавших — три ребенка.
«От МЧС России привлекался пожарный расчёт», — уточнили в ведомстве.