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Пять человек пострадали в ДТП в районе Чапаевска

Серьезное ДТП произошло 5 января в 10:56 (MSK+1) в районе Чапаевска. На 54 км автомобильной дороги Самара — Волгоград столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Хендай».

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате ДТП никто не погиб, но 5 человек пострадали. Среди пострадавших — три ребенка.

«От МЧС России привлекался пожарный расчёт», — уточнили в ведомстве.