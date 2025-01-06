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В Саткинском районе произошло ДТП с 4-мя пострадавшими, из них двое — дети

Организовано реверсивное движение.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области работают на ДТП в Саткинском районе. В результате столкновения пострадали четыре человека, из них двое — дети. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Саткинском районе на 1710 километре автодороги М-5 произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo с грузовым автомобилем «Валдай».

Водитель и пассажиры легкового автомобиля, — женщина и двое детей, получили травмы и госпитализированы.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия, на месте ДТП организовано реверсивное движение.