В Саткинском районе произошло ДТП с 4-мя пострадавшими, из них двое — дети

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области работают на ДТП в Саткинском районе. В результате столкновения пострадали четыре человека, из них двое — дети. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Саткинском районе на 1710 километре автодороги М-5 произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo с грузовым автомобилем «Валдай».
Водитель и пассажиры легкового автомобиля, — женщина и двое детей, получили травмы и госпитализированы.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия, на месте ДТП организовано реверсивное движение.