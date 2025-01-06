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В квартире в иркутском Солнечном взорвалась пиротехника

Утром 6 января в микрорайоне Солнечном Иркутска произошёл взрыв пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Соцсети

Инцидент произошёл в 9 часов утра в квартире на первом этаже дома № 272 на улице Байкальской. По данным телеграм-канала Babr Mash, квартира принадлежит инвалиду-колясочнику, который в 2024 году угрожал «поднять на воздух» здание правительства Приангарья. Он приезжал к зданию со светошумовыми гранатами и салютами, требуя, чтобы в его доме установили пандусы. Тогда было возбуждено уголовное дело.

От взрыва пиротехники (какой — уточняется) в квартире выбило стёкла и межкомнатную дверь, повреждена мебель и предметы интерьера. Никто не пострадал. На месте работали пожарные, полиция и скорая.