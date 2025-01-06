В квартире в иркутском Солнечном взорвалась пиротехника

Инцидент произошёл в 9 часов утра в квартире на первом этаже дома № 272 на улице Байкальской. По данным телеграм-канала Babr Mash, квартира принадлежит инвалиду-колясочнику, который в 2024 году угрожал «поднять на воздух» здание правительства Приангарья. Он приезжал к зданию со светошумовыми гранатами и салютами, требуя, чтобы в его доме установили пандусы. Тогда было возбуждено уголовное дело.