Неизвестные с оружием похитили россиянина в Грузии, его избитую жену нашли у машины

По данным следствия, нападение произошло в селе Накра, россияне приехали на машине и намеревались проделать путь по популярному туристическому маршруту. Как уточняется, злоумышленники были вооружены и собирались ограбить приезжих. Правоохранители уже нашли машину потерпевших. Кроме того, найдена россиянка, о её состоянии не говорится. Муж пострадавшей числится пропавшим без вести. Дело заведено по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — 179 (разбой) и 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия).