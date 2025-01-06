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В Новой Москве произошла вспышка газа

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вспышка газа произошла в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате три человека, в том числе подросток, обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Наталья Гарнелис/ТАСС

«По адресу: Калужское шоссе, 4, стр. 3 произошла вспышка газа. В результате три человека обратились за медицинской помощью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, два человека госпитализированы, среди них 17-летний подросток.

Как добавили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел на кухне кафе. Помимо подростка, ожоги получили сотрудники заведения — мужчина и женщина. По факту случившегося проводится проверка, ход и результаты которой контролирует надзорное ведомство.

«На строительном рынке произошел хлопок баллонного газа вследствие процесса приготовления пищи, без последующего горения», — подчеркнули в беседе с ТАСС в пресс-службе АО «Мосгаз».