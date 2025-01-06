В Новой Москве произошла вспышка газа

«По адресу: Калужское шоссе, 4, стр. 3 произошла вспышка газа. В результате три человека обратились за медицинской помощью», — сказал собеседник агентства.
По его словам, два человека госпитализированы, среди них 17-летний подросток.
Как добавили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел на кухне кафе. Помимо подростка, ожоги получили сотрудники заведения — мужчина и женщина. По факту случившегося проводится проверка, ход и результаты которой контролирует надзорное ведомство.
«На строительном рынке произошел хлопок баллонного газа вследствие процесса приготовления пищи, без последующего горения», — подчеркнули в беседе с ТАСС в пресс-службе АО «Мосгаз».