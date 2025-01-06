В пожаре в Калининграде, где загорелся садовый домик, погибла женщина

«Личность погибшей установлена. Ею оказалась 53-летняя женщина, проживавшая в указанном доме. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Вероятной причиной возгорания явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — рассказали в ведомстве.