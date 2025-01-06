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В пожаре в Калининграде, где загорелся садовый домик, погибла женщина

СК выясняет обстоятельства трагедии.

В пожаре в СНТ «Водник-3» в Калининграде, где загорелся садовый домик, погибла женщина. Об этом сообщает региональный СКР в понедельник, 6 января.

«Личность погибшей установлена. Ею оказалась 53-летняя женщина, проживавшая в указанном доме. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Вероятной причиной возгорания явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — рассказали в ведомстве.

Организована доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

О ЧП ранее сообщили в МЧС региона, но состояние пострадавшего человека не уточнялось.

СК
пожары