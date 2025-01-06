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Число судов для сбора нефтепродуктов у Анапы увеличили до десяти

Для устранения последствий загрязнения акватории у анапских пляжей задействовали десять судов.

Источник: пресс-служба администрации Анапы

Число техники увеличили на четыре единицы после обнаружения пятен нефтепродуктов в море в ходе облета и осмотра с катера, сообщает краевой оперштаб.

Работы по сбору загрязнений проводились Морспасслужбой в ночь с 5 на 6 января. Кроме того, в рамках расширенного совещания регионального оперативного штаба озвучили планы по усилению ликвидационных работ на суше. Для этих целей планируют привлечь дополнительные самосвалы, экскаваторы, погрузчики и вездеходы.

Как отметил заместитель главы Кубани Игорь Галась, крупные и мелкие пятна нефтепродуктов обнаружили 5 января на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево. Задача специалистов — взять пробы мазута и усилить группировку сил и средств.

В заседании приняли участие представители региональных властей и главы муниципалитетов, ответственные за очистку участков.

экология