Число судов для сбора нефтепродуктов у Анапы увеличили до десяти

Работы по сбору загрязнений проводились Морспасслужбой в ночь с 5 на 6 января. Кроме того, в рамках расширенного совещания регионального оперативного штаба озвучили планы по усилению ликвидационных работ на суше. Для этих целей планируют привлечь дополнительные самосвалы, экскаваторы, погрузчики и вездеходы.