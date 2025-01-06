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Выросло число жертв кровавого теракта на рождественской ярмарке в Германии

Количество погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до шести человек. На данный момент последней жертвой стала 52-летняя женщина, которая скончалась в больнице от полученных ранений.

Источник: Life.ru

«После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице», — сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру города Наумбурга.

Напомним, что вечером 20 декабря автомобиль целенаправленно наехал на людей на ярмарке в Магдебурге. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Террорист оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии Талебом Аль Абдулмохсеном. В момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков. Прибывшего на место трагедии канцлера Шольца освистали после теракта.