Высотку в Ростове потушили после замыкания проводки в одной из квартир

Предварительно, электропроводка в квартире не выдержала мощности кухонной вытяжки. Бытовой прибор вспыхнул. Известно, что в момент возгорания дома никого не было, а о появлении пламени узнал консьерж. После этого жильцы дома вышли на улицу через эвакуационный выход.