Высотку в Ростове потушили после замыкания проводки в одной из квартир

В Ростове-на-Дону произошел пожар в высотке, полыхала одна из квартир здания. Пламя смогли оперативно потушить, рассказали 6 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Тушение вели вчера днем в переулке Доломановском, 116/2. Работали 12 человек, использовалось три единицы техники. Всего выгорело 10 кв. метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
Предварительно, электропроводка в квартире не выдержала мощности кухонной вытяжки. Бытовой прибор вспыхнул. Известно, что в момент возгорания дома никого не было, а о появлении пламени узнал консьерж. После этого жильцы дома вышли на улицу через эвакуационный выход.
Спасатели просят жителей Дона не перегружать сеть в квартирах и следить за состоянием проводки. Электротехнику должны ремонтировать только профессионалы.