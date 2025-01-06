В Минске задержан пьяный водитель, который пытался дать взятку

Как рассказали в ведомстве, сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД столицы остановили Ford, за рулем которого находился 60-летний минчанин с явными признаками опьянения. В итоге медицинское освидетельствование показало почти 2 промилле алкоголя в крови.
За то, чтобы на него не оформляли протокол, мужчина предложил инспекторам 100$. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности нарушитель не реагировал и оставил купюру в салоне служебного авто.
Водитель задержан, следователями возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.