На переправе в Пермском крае автомобиль провалился под лёд

На ледовой переправе через реку Сылву в Пермском крае автомобиль с человеком внутри провалился под лёд, рассказали в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.
Инцидент произошёл на ледовой переправе через Сылву в районе посёлка Ильича в ночь на 3 января. Добравшись до места ЧП на снегоходе «Буран», спасатели обнаружили автомобиль, застрявший в снежной шуге на середине реки. Внутри был человек.
Специалисты Кунгурской муниципальной службы спасения успешно эвакуировали из машины мужчину 1963 года рождения и на берегу передали его сотрудникам полиции. Потребовалась ли ему медицинская помощь, не сообщается.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили от открытии этой ледовой переправы всего за несколько дней до происшествия — 29 декабря (в предыдущие годы она работала уже в начале декабря). 5 января её перекрыли из-за погодных условий.
UPD: в ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что автомобиль не провалился под лёд, а просто застрял. Кроме того, инцидент произошёл на льду в километре от официальной переправы.