В Киеве заревела воздушная тревога и охватила восток Украины

Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги 5 января был объявлен в восьми регионах Украины. 5 января сирены звучали в Черниговской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Звуки сирен раздавались на фоне сообщений о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких населённых пунктах под Курском. Позже угроза ракетного удара достигла и столицы Незалежной.