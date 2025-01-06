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Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе Баку — Грозный над Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines над Актау, которая произошла 25 декабря. Об этом глава государства заявил на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

Источник: Life.ru

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях РФ. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — сказал азербайджанский лидер.

Напомним, что Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семеро россиян. 29 человек выжили. Чёрные ящики самолёта отправлены для расшифровки в Бразилию.