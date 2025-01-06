Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе Баку — Грозный над Актау

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях РФ. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — сказал азербайджанский лидер.
Напомним, что Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семеро россиян. 29 человек выжили. Чёрные ящики самолёта отправлены для расшифровки в Бразилию.