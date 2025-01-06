Истязавшая гимнасток тренерша из Владимира попала в больницу после жёсткого приказа Бастрыкина

По его словам, обвиняемая также пытается оказать давление на родителей юных гимнасток, обзванивая их и заставляя поменять показания. Адвокат заверил, что все эти факты уже известны следствию и им будет дана правовая оценка. Луньков отметил, что потерпевших становится всё больше: на связь выходят семьи, которые лет 10 назад приводили своих детей на занятия к данному тренеру и уже тогда за подозреваемой наблюдались факты неадекватного поведения. Одна из женщин рассказала, что Савватеева-Субботина бросила в её дочь ножницы во время тренировки.