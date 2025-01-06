Массовый сбой произошёл в работе Рунета

В частности, сообщается о сбоях в Google, Telegram, Twitch и в программе Steam. При этом россияне жалуются на неполадки из разных точек страны. Множество сообщений о проблемах в работе поступает на мобильные операторы и домашний интернет.
Ранее сообщалось, что пользователи Telegram сообщили 1 января о массовом сбое в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, проблемы возникали с подключением к серверу — об этом заявляли 51 процент пользователей, также с приложением (32%) и с отправкой сообщений (17%).