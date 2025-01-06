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Массовый сбой произошёл в работе Рунета

В рунете произошёл массовый сбой, пользователи сообщили о проблемах в работе у операторов связи и в приложениях банков. Информация следует из данных портала Downdetector. Судя по всему, неполадки затронули работу большинства ресурсов в рунете.

Источник: Life.ru

В частности, сообщается о сбоях в Google, Telegram, Twitch и в программе Steam. При этом россияне жалуются на неполадки из разных точек страны. Множество сообщений о проблемах в работе поступает на мобильные операторы и домашний интернет.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram сообщили 1 января о массовом сбое в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, проблемы возникали с подключением к серверу — об этом заявляли 51 процент пользователей, также с приложением (32%) и с отправкой сообщений (17%).