Клопы в детской кровати с матрасом из Askona искусали ребёнка и выжили семью из квартиры

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ петербуржец отметил, что получил заказ в конце ноября, а через пару недель он, супруга и ребёнок начали замечать на теле красные высыпания. Сначала семья подумала об аллергии, однако позже мужчина, по его словам, наткнулся на клопов в кровати и детских игрушках.
Ребёнка пришлось отправить к бабушке с дедушкой, пока дома орудует дезинсектор. Мужчина полагает, что клопы появились на его жилплощади из-за купленных кровати и матраса, в частности, если на производстве не соблюдали санитарные нормы. На данный момент специалисты потравили опасных насекомых.
Ранее Life.ru сообщал, что кишащие клопами-вонючками куртки Guess завезли в московский ТЦ из Казахстана. После скандала сотрудников магазина заставили вручную вылавливать клопов из курток. Кроме того, посетители обнаружили орды клопов в московской «Якитории».