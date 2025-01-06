Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц

На курорте мужчина отдыхал с приятелями, никуда не отлучался. Но 6 декабря челябинец внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся. Больше россиянин на связь не выходил. Поиски вели местная полиция, но безрезультатно, а 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. Они сейчас продолжают искать родственника. Виза у пропавшего россиянина уже закончилась.