В Минске наркоман выпрыгнул в окно с чужим смартфоном

Так, 39-летний (ранее неоднократно судимый) неработающий минчанин, употребив наркотики, зашел в подъезд дома и позвонил в дверь нескольким жильцам. Когда в одной из квартир ему открыли и разрешили воспользоваться смартфоном хозяев, «чтобы вызвать скорую помощь», мужчина вместе с чужим гаджетом выпрыгнул в окно со второго этажа, после чего скрылся в неизвестном направлении.