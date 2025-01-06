Пьяный водитель пытался купюрой в 100 долларов подкупить экипаж ГАИ в Минске

Отвечать по закону за пьяную езду минчанин не захотел и решил «полюбовно» договориться: предложил сотрудникам ГАИ 100 долларов, чтобы они не стали оформлять протокол и отпустили его с миром. Его предупредили, что ему грозит за дачу взятки, однако пьяный минчанин то ли не поверил, что сотрудники ГАИ настроены серьезно, то ли был настолько уверен, что сотней долларов можно решить вопрос, что положил купюру в салоне служебного автомобиля и вышел.