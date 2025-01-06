Пьяный водитель пытался купюрой в 100 долларов подкупить экипаж ГАИ в Минске. Об этом сообщает МВД Беларуси.
Сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД Минска остановили Ford на одной из улиц столицы. За рулем иномарки находился 60-летний местный житель. На вид — явно пьчный. Подозрения сотрудников ГАИ скоро подтвердили и результаты медицинского освидетельствования: в крови мужчины оказалось почти два промилле алкоголя.
Отвечать по закону за пьяную езду минчанин не захотел и решил «полюбовно» договориться: предложил сотрудникам ГАИ 100 долларов, чтобы они не стали оформлять протокол и отпустили его с миром. Его предупредили, что ему грозит за дачу взятки, однако пьяный минчанин то ли не поверил, что сотрудники ГАИ настроены серьезно, то ли был настолько уверен, что сотней долларов можно решить вопрос, что положил купюру в салоне служебного автомобиля и вышел.
«Водитель задержан, следователями возбуждено уголовное дело за дачу взятки», — сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
В ведомстве также добавили, что автомобиль у минчанина был изъят и помещен на охраняемую стоянку.
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