Минтранс проверил новосибирскую трассу, где погибла 10-летняя девочка. Напомним, авария произошла 2 января в 17.00 на 75 километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Семья четвероклассницы возвращалась из Орданского района в Новосибирск, когда их машина опрокинулась в кювет.