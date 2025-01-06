Минтранс проверил новосибирскую трассу, где погибла 10-летняя девочка. Напомним, авария произошла 2 января в 17.00 на 75 километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Семья четвероклассницы возвращалась из Орданского района в Новосибирск, когда их машина опрокинулась в кювет.
Родители девочки заявили, что дорога, где они ехали, обледенела, но дорожники не нашли там нарушений:
— Согласно акту осмотра места происшествия Госавтоинспекции, недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дороги не выявлено. Подрядчики проводят очистку дорог согласно отраслевым нормативам, за работой следят закрепленные кураторы. В снегопады и новогодние выходные выводится от 800 до 900 единиц техники. Минтранс Новосибирской области выражает искренние соболезнования и сочувствие семье, пережившей трагедию, — пояснили КП-Новосибирск в региональном минтрансе.