Миссия МАГАТЭ проинформирована об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС

Руководство Запорожской АЭС уведомило миссию МАГАТЭ о попытке ВСУ ударить по объекту при помощи беспилотников. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, сейчас обстановка на территории станции спокойная, разрушений нет.