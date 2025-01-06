Миссия МАГАТЭ проинформирована об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС

«Запорожскую АЭС атаковали два дрона. Первый пришёлся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра, второй упал в промзоне за периметром станции без последствий. Про эти оба инцидента экспертов МАГАТЭ проинформировал директор станции Юрий Черничук», — отметила Яшина.
Ранее сообщалось, что 5 января украинские военные атаковали с помощью беспилотника центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) с уникальным тренажёром реакторного зала. В результате удара никто не пострадал, разрушений на станции тоже нет. Пресс-служба ЗАЭС назвала атаки ВСУ прямым нарушением принципа обеспечения ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН.