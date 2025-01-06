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Челябинский турист пропал на Гоа

Бизнесмен из Челябинска в начале декабря полетел с друзьями в отпуск в Индию. Однако через несколько дней он ушёл из номера отеля на Гоа без вещей и пропал. Родственники уже месяц пытаются найти мужчину.

Источник: Pchela.News

— 1 декабря мужчина полетел с друзьями в отпуск в Индию. Тусовались на курорте мужской компанией. Но 6 декабря Иван внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.

сообщил telegram-канал Shot.

Друзья, с которым челябинец отдыхал, обращались в местную полицию, а также искали его сами, пока не закончились визы. В конце декабря на Гоа прилетел сын мужчины с супругой. Они продолжают поиски. Всё это время челябинец не выходил на связь. Двое местных жителей сообщили, что якобы видели бизнесмена в местном кафе. Семья Ивана Ровейна объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении.