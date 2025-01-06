Челябинский турист пропал на Гоа

Друзья, с которым челябинец отдыхал, обращались в местную полицию, а также искали его сами, пока не закончились визы. В конце декабря на Гоа прилетел сын мужчины с супругой. Они продолжают поиски. Всё это время челябинец не выходил на связь. Двое местных жителей сообщили, что якобы видели бизнесмена в местном кафе. Семья Ивана Ровейна объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении.