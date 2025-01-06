Минчанин переполошил подъезд, украл смартфон и выпрыгнул в окно второго этажа. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
39-летний минчанин в Первомайском районе столицы зашел в подъезд дома и стал названивать в двери сразу нескольких квартир. Когда в одной ему открыли, он попросил смартфон, якобы вызвать скорую помощь, а получив гаджет в руки, бросился прочь и выпрыгнул с ним из окна второго этажа подъезда и скрылся. Пострадавшие жильцы квартиры обратились в милицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали минчанина по горячим следам. Заодно выяснилось, что немногим ранее кражи в подъезде, он головой разбил стекло припаркованного возле дома автомобиля.
«Свои действия мужчина объяснил тем, что находился в состоянии наркотического опьянения», — сообщили в пресс-службе милиции.
По всем выявленным фактам в отношении 39-летнего наркомана возбуждены уголовные дела за хулиганство и грабеж.
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