Минчанин переполошил подъезд, украл смартфон и выпрыгнул в окно второго этажа

39-летний минчанин в Первомайском районе столицы зашел в подъезд дома и стал названивать в двери сразу нескольких квартир. Когда в одной ему открыли, он попросил смартфон, якобы вызвать скорую помощь, а получив гаджет в руки, бросился прочь и выпрыгнул с ним из окна второго этажа подъезда и скрылся. Пострадавшие жильцы квартиры обратились в милицию.