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Бастрыкину доложат о расследовании отравления 15 жителей Москвы в Башкирии

У всех были симптомы ротавирусной инфекции.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». На базе отдыха в Октябрьском отравились 15 жителей Москвы, в том числе семеро детей. У всех были симптомы ротавирусной инфекции.

Проверки также проводят Роспотребнадзор и прокуратура.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела.