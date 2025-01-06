Бастрыкину доложат о расследовании отравления 15 жителей Москвы в Башкирии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». На базе отдыха в Октябрьском отравились 15 жителей Москвы, в том числе семеро детей. У всех были симптомы ротавирусной инфекции.