«Отвёл за авто и выстрелил»: Девушка опознала одного из похитителей россиянина в Грузии

Позже туристы снова встретили тот же «субару» на дороге Зугдиди-Местия. На этот раз водитель обратился за помощью к россиянам — попросил дать ему насос. Виктор на всякий случай взял с собой складной нож из бардачка, когда выходил из авто. Уже на улице действительно начался серьёзный конфликт. Суть претензии, со слов девушки, была следующей — «зачем вставали в туннеле и их фотографировали».