Рыбак утонул, провалившись под лед Финского залива

Также в МЧС напомнили несколько простых правил о поведении на замерзших водоемах. Так, вода замерзает неравномерно, лед тоньше в устьях рек и протоках, а также в местах быстро течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где живет растительность. Кроме этого, в ведомстве рекомендуют не выходить на лед в темное время суток, особенно детям.