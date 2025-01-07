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Рыбак утонул, провалившись под лед Финского залива

Из-под льда мужчину достали спасатели.

Зимняя рыбалка на Финском заливе стала смертельной для мужчины. Рыбак провалился под лед Невской губы недалеко от Жемчужного пляжа. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС России в понедельник, 6 января.

— Очевидцы вызвали спасателей. К сожалению, мужчина погиб, — уточнили судьбу петербуржца в спасательном ведомстве.

Также в МЧС напомнили несколько простых правил о поведении на замерзших водоемах. Так, вода замерзает неравномерно, лед тоньше в устьях рек и протоках, а также в местах быстро течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где живет растительность. Кроме этого, в ведомстве рекомендуют не выходить на лед в темное время суток, особенно детям.

Ранее в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной этого стала гололедица на дорогах и тротуарах города, а также мокрый снег.