Уфимские спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в детской лопатке

Сегодня в ЕДДС города Уфы поступил вызов от местной жительницы: женщина обратилась за помощью к спасателям, сообщив, что нога ее трехлетнего сына застряла в отверстии ручки детской лопатки. Мама пыталась самостоятельно освободить малыша, но все усилия оказались безуспешными.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ПСО УГЗ г. Уфы. Спасатели быстро решили задачу. С помощью специального слесарного инструмента они аккуратно перекусили ручку лопатки и освободили ногу ребенка. К счастью, малыш не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.
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