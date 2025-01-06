Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в детской лопатке

В Уфе спасатели помогли трехлетнему ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в ЕДДС города Уфы поступил вызов от местной жительницы: женщина обратилась за помощью к спасателям, сообщив, что нога ее трехлетнего сына застряла в отверстии ручки детской лопатки. Мама пыталась самостоятельно освободить малыша, но все усилия оказались безуспешными.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ПСО УГЗ г. Уфы. Спасатели быстро решили задачу. С помощью специального слесарного инструмента они аккуратно перекусили ручку лопатки и освободили ногу ребенка. К счастью, малыш не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.