Байдарочник-олимпиец Ляпунов с трудом говорит после избиения в Москве

Серебряный призер чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр 2016 года по гребле на байдарках Кирилл Ляпунов постепенно идёт на поправку, но ему тяжело говорить после полученных травм во время нападения неизвестных в Москве. Об этом сообщила РИА «Новости» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.