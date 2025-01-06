На Украине зафиксирована стремительная вспышка метапневмовируса

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтверждённых случаев, конечно, их реально больше», — подчеркнула она.
Ранее Life.ru сообщал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением инфекции в Китае. В ведомстве подчеркнули, что в России доступен набор всех реагентов для быстрой диагностики ОРВИ.