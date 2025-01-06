Пенсионерка потеряла более 17 млн рублей в попытке спасти деньги от мошенников

Известно, что мошенник позвонил пенсионерке от лица сотрудника банка и сообщил, что на ее имя якобы был оформлен кредит. Женщина доверилась злоумышленнику и передала ему все денежные средства на счетах и сбережения, в том числе отложенные на похоронные услуги. Москвичку заверили, что деньги вернут после поимки человека, который пытался оформить кредит.
Кроме того, мошенник сообщил, что кто-то якобы оформляет сделку купли-продажи ее квартиры, и единственным способом спасти жилищное помещение назвал его продажу и перевод денег на «безопасный» счет.
На заключительном этапе злоумышленник уговорил пенсионерку взять в долг 800 тыс. рублей и передать курьеру. После мошенник перестал выходить на связь.
Преображенская межрайонная прокуратура держит на контроле установление лиц, которые причастны к хищению средств.
Ранее, 2 января, в пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что мошенники за два месяца похитили у пенсионера более 87 млн рублей. Установлено, что злоумышленники совершили звонок от лица сотрудников пенсионного фонда якобы для проверки персональных данных, в результате которой пострадавший вынужден был назвать полученный по SMS код доступа к «Госуслугам».