Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка потеряла более 17 млн рублей в попытке спасти деньги от мошенников

В Москве мошенники обманули 75-летнюю женщину, похитив у нее 17,9 млн рублей за три месяца. Об этом 6 января сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что мошенник позвонил пенсионерке от лица сотрудника банка и сообщил, что на ее имя якобы был оформлен кредит. Женщина доверилась злоумышленнику и передала ему все денежные средства на счетах и сбережения, в том числе отложенные на похоронные услуги. Москвичку заверили, что деньги вернут после поимки человека, который пытался оформить кредит.

Кроме того, мошенник сообщил, что кто-то якобы оформляет сделку купли-продажи ее квартиры, и единственным способом спасти жилищное помещение назвал его продажу и перевод денег на «безопасный» счет.

На заключительном этапе злоумышленник уговорил пенсионерку взять в долг 800 тыс. рублей и передать курьеру. После мошенник перестал выходить на связь.

Преображенская межрайонная прокуратура держит на контроле установление лиц, которые причастны к хищению средств.

Ранее, 2 января, в пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что мошенники за два месяца похитили у пенсионера более 87 млн рублей. Установлено, что злоумышленники совершили звонок от лица сотрудников пенсионного фонда якобы для проверки персональных данных, в результате которой пострадавший вынужден был назвать полученный по SMS код доступа к «Госуслугам».