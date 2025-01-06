Пенсионерка потеряла более 17 млн рублей в попытке спасти деньги от мошенников

Известно, что мошенник позвонил пенсионерке от лица сотрудника банка и сообщил, что на ее имя якобы был оформлен кредит. Женщина доверилась злоумышленнику и передала ему все денежные средства на счетах и сбережения, в том числе отложенные на похоронные услуги. Москвичку заверили, что деньги вернут после поимки человека, который пытался оформить кредит.