Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии

Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области трое детей сгорели заживо в жилом доме. Мальчикам было 3, 5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте трагедии, пострадал, но от госпитализации отказался. Причиной трагедии стал загоревшийся электроудлинитель.