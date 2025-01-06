Похитители могли убить пропавшего в Грузии россиянина и скрыться в горах

Соловьёв отдыхал в Грузии последние пять лет и никогда не имел конфликтов с местными. Как рассказала пострадавшая, которая в момент нападения ехала на горнолыжный курорт с ним, неизвестные на «субару» изначально начали вести себя подозрительно. Они то обгоняли их по пути в Тетнульди, то останавливались и ждали, перегородив дорогу. Когда Виктор вышел из машины и его схватили, женщина закрылась в салоне. В этот момент один из мужчин начал разбивать стекло и требовать открыть авто. Когда напуганная россиянка согласилась, её увезли в неизвестном направлении.