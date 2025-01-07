Пьяный петербуржец устроил дебош на станции метро «Спасская»

Как уточнили в полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний гражданин при выходе со станции разбил бутылкой стекло и при этом нецензурно ругался.
В итоге дебошира доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганств). Мужчину поместили в спецприемник, размер материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в полиции.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отправили под арест гражданина, обвиняемого в убийстве случайного прохожего на улице Костюшко.