Пьяный петербуржец устроил дебош на станции метро «Спасская»

В итоге дебошира доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганств). Мужчину поместили в спецприемник, размер материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в полиции.