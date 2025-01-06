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Злая воительница отбилась шваброй от сотрудниц Ozon, пытавшихся «выкурить» её перцовкой

В одном из ПВЗ Ozon в Петербурге произошла потасовка между сотрудницами пункта выдачи и покупательницей, которая не смогла оформить возврат. Эпичное видео разлетелось по местным пабликам.

Источник: Life.ru

Потасовка на ПВЗ в Питере. Видео © VK / Питер.

Клиентке отказали в возврате товара из-за неправильно оформленной заявки. Сначала она попыталась связаться с техподдержкой, но это не помогло. Тогда она на повышенных тонах решила всё же выяснить детали. В какой-то момент у сотрудницы не выдержали нервы, и она попыталась выволочь непонятливую клиентку за дверь. Напарница решила помочь «добить» агрессивно настроенную покупательницу перцовым баллончиком. Это вывело женщину из себя: она схватилась за швабру и попыталась «отмутузить» продавщиц, а затем быстро скрылась.

Ранее в Петербурге задержали ещё одну агрессивную клиентку Ozon. 45-летняя женщина грубо оттаскала за волосы юную сотрудницу пункта выдачи заказов. Нападавшую, оказавшуюся местной жительницей, задержали недалеко от ПВЗ. Женщину доставили в полицию, в отношении её было возбуждено уголовное дело.