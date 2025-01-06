Злая воительница отбилась шваброй от сотрудниц Ozon, пытавшихся «выкурить» её перцовкой

Клиентке отказали в возврате товара из-за неправильно оформленной заявки. Сначала она попыталась связаться с техподдержкой, но это не помогло. Тогда она на повышенных тонах решила всё же выяснить детали. В какой-то момент у сотрудницы не выдержали нервы, и она попыталась выволочь непонятливую клиентку за дверь. Напарница решила помочь «добить» агрессивно настроенную покупательницу перцовым баллончиком. Это вывело женщину из себя: она схватилась за швабру и попыталась «отмутузить» продавщиц, а затем быстро скрылась.