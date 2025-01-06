Многодетного экс-нардепа с отсрочкой сняли с поезда при попытке выехать с Украины

Экс-нардеп объяснил, что каждые два месяца выезжает за границу, чтобы увидеться со старшими детьми, которые уже три года живут и учатся в другой стране. В этот раз поездка внезапно сорвалась, когда ему объявили о запрете на выезд на пункте пропуска «Ягодин».