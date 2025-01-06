Пропавшего в Грузии россиянина нашли застреленным, убийцы задержаны

В ночь на 5 января в Грузии неизвестные совершили нападение на пару из России с целью грабежа. Виктор Соловьёв пропал, а его спутницу нашли в машине. Алина рассказала, что приехала с возлюбленным в Грузию на новогодние каникулы. Пара на машине отправилась на горнолыжный курорт, но по дороге их остановила незнакомая иномарка. Россиянина схватили и затолкали в авто. По словам женщины, были слышны выстрелы. Её вместе с автомобилем бандиты бросили в лесу. Пострадавшая смогла опознать одного преступника — он ранее уже был в розыске в Грузии. Позже стало известно, что бизнесмена из Тулы могли убить.