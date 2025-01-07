Мазут в Севастополе убирают 350 человек — собрали еще более 27 тонн

«За вчерашний день было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта, сегодня собрали еще 27,3 тонны. Всего за два дня собрано 111,8 тонны», — написал он в своем ТГ-канале.
В понедельник на побережье работала группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 228 человек, а также 18 единиц техники и два плавсредства.
Организованная группа волонтеров вместе со спасателями работала на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа — в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Всего ликвидировали последствия около 120 добровольцев.
В государственную ветлечебницу доставили 42 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов.
Как сообщалось, ситуацию в акватории мониторит аварийно-спасательное подразделение Морспасслужбы, в случае обнаружения пятен мазута на воде два катера-бонопостановщика их ликвидируют.
Ликвидация последствий и мониторинг ситуации продолжается. Готовы к применению в случае необходимости почти 230 единиц специальной техники, добавил Развожаев.