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Мазут в Севастополе убирают 350 человек — собрали еще более 27 тонн

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры и спасатели собрали с прибрежной полосы еще 27,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«За вчерашний день было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта, сегодня собрали еще 27,3 тонны. Всего за два дня собрано 111,8 тонны», — написал он в своем ТГ-канале.

В понедельник на побережье работала группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 228 человек, а также 18 единиц техники и два плавсредства.

Организованная группа волонтеров вместе со спасателями работала на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа — в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Всего ликвидировали последствия около 120 добровольцев.

В государственную ветлечебницу доставили 42 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов.

Как сообщалось, ситуацию в акватории мониторит аварийно-спасательное подразделение Морспасслужбы, в случае обнаружения пятен мазута на воде два катера-бонопостановщика их ликвидируют.

Ликвидация последствий и мониторинг ситуации продолжается. Готовы к применению в случае необходимости почти 230 единиц специальной техники, добавил Развожаев.

экология