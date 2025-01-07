Квартира вспыхнула на улице Ставропольской в Самаре 6 января 2025

В понедельник, 6 января 2025 года, в Самаре произошло ЧП. На улице Ставропольской загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Информация о пожаре поступила в 19:45 6 января. Возгорание случилось по адресу: улица Ставропольская, 98 корпус 1. На четвертом этаже дома вспыхнула квартира», — поделились в региональном ГУ МЧС.
Огонь охватил участок площадью 6 квадратных метров. На месте происшествия работали 42 специалиста и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе 1 ребенок. Причина пожара устанавливается.