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В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии, спасены 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет, сообщил региональный оперштаб.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы “Авиаретро” на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Карелии.

Как отмечается, у спасенных людей нет тяжелых травм, «все живы и здоровы».

МЧС России в своем Telegram-канале уточняет, что среди 11 пассажиров снегоходов было трое детей, все люди выбрались на лед самостоятельно. На берег их доставили спасатели.

МЧС