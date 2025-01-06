В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах

«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы “Авиаретро” на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Карелии.
Как отмечается, у спасенных людей нет тяжелых травм, «все живы и здоровы».
МЧС России в своем Telegram-канале уточняет, что среди 11 пассажиров снегоходов было трое детей, все люди выбрались на лед самостоятельно. На берег их доставили спасатели.