В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах

«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы “Авиаретро” на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Карелии.