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В Грузии нашли мертвым похищенного российского туриста

В регионе Самегрело-Сванети в Грузии нашли тело российского туриста, которого ограбили и похитили местные жители, сообщили в МВД страны.

Источник: РИА "Новости"

По факту произошедшего арестованы двое обвиняемых, им грозит до пожизненного лишения свободы.

Как рассказало ведомство, 5 января неизвестные ограбили двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местию. У них отобрали мобильные телефоны, одного мужчину похитили и застрелили. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые бросили тело в реку и скрылись, труп иностранца нашли в реке Накра на территории Местийского муниципалитета.

Как сообщают в СМИ, похищенные — граждане России. По данным Telegram-канала SHOT, погибшим оказался 38-летний Виктор Соловьев, который ехал со своей подругой на горнолыжный курорт Тетнульди. Девушку бросили вместе с машиной, после чего она связалась с полицией.