В Грузии нашли мертвым похищенного российского туриста

Как рассказало ведомство, 5 января неизвестные ограбили двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местию. У них отобрали мобильные телефоны, одного мужчину похитили и застрелили. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые бросили тело в реку и скрылись, труп иностранца нашли в реке Накра на территории Местийского муниципалитета.