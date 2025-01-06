В Грузии нашли мертвым похищенного российского туриста

По факту произошедшего арестованы двое обвиняемых, им грозит до пожизненного лишения свободы.
Как рассказало ведомство, 5 января неизвестные ограбили двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местию. У них отобрали мобильные телефоны, одного мужчину похитили и застрелили. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые бросили тело в реку и скрылись, труп иностранца нашли в реке Накра на территории Местийского муниципалитета.
Как сообщают в СМИ, похищенные — граждане России. По данным Telegram-канала SHOT, погибшим оказался 38-летний Виктор Соловьев, который ехал со своей подругой на горнолыжный курорт Тетнульди. Девушку бросили вместе с машиной, после чего она связалась с полицией.