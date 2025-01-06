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Новый год на носу: Символ года не пожалел модель во время праздничной съёмки

Модель из Казахстана пострадала из-за символа наступившего года. Змея укусила девушку прямо за нос во время предновогодней съёмки.

Источник: Life.ru

Змея укусила модель из Казахстана за нос на предновогодней съёмке. Видео © Mash.

Как сообщает Mash, в конце ноября модель позвали на съёмку в честь Нового года и пообещали, что змея не кусается. Однако пресмыкающееся решило по-другому и схватило девушку за нос, когда та собиралась поцеловать змеюку.

А ранее символ наступившего года выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов. Инцидент произошёл в районе Хорошёво-Мнёвники. Жёлтобрюхий (Каспийский) полоз расположился прямо в раковине.