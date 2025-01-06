«Это мой Новый год, мои правила»: Блогера Пашаева арестовали за стрельбу в Москве

«Это вам кайф! Это мой Новый год, мои правила! Мне плевать на их законы! У меня есть 100 баллов, они ничего не сделают!» — кричал на кураже блогер.
Также Пашаев заявил на камеру, что готов заняться сексом с полицейскими и их матерями. Теперь на блогера заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» и составлены административные протоколы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для нарушителя.
Ранее в Екатеринбурге арестовали 16-летнего подростка за подготовку теракта с использованием взрывного устройства. Обвиняемый учится на первом курсе местного колледжа и ранее в поле зрения полиции не попадал.