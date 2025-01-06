«Это мой Новый год, мои правила»: Блогера Пашаева арестовали за стрельбу в Москве

Блогер Ренат Пашаев так много кутил в новогоднюю ночь, что его пришлось арестовать. Причиной задержания стали стрельба из окна машины в Москве и нецензурные высказывания в адрес полицейских. Всё это Пашаев снял на видео. Его арестовали в сочинском аэропорту при попытке улететь из страны, передаёт телеграм-канал «Краснодар | Телетайп».