Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла на дороге Октябрьский — Леун в Октябрьском городском округе.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 6 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Пермском крае, в результате госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом написала в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

По данным полиции, авария произошла на дороге Октябрьский — Леун в Октябрьском городском округе Пермского края.

«Предварительно установлено, что водитель [автомобиля Lada Vesta] выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака “Обгон запрещен”, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира [иномарки]: 39-летняя женщина, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель автомобиля Lada Vesta отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.