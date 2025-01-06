В Пермском крае в ДТП пострадали пять человек

«Предварительно установлено, что водитель [автомобиля Lada Vesta] выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака “Обгон запрещен”, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира [иномарки]: 39-летняя женщина, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.