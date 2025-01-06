В Пермском крае в ДТП пострадали пять человек

ПЕРМЬ, 6 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Пермском крае, в результате госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом написала в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.
По данным полиции, авария произошла на дороге Октябрьский — Леун в Октябрьском городском округе Пермского края.
«Предварительно установлено, что водитель [автомобиля Lada Vesta] выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака “Обгон запрещен”, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира [иномарки]: 39-летняя женщина, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель автомобиля Lada Vesta отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.