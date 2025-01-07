Взрыв газа произошёл в многоэтажке на окраине Петрозаводска, есть пострадавшие

ЧП случилось около 22:15 в доме на улице Луначарского. Очевидцы рассказали, что газ взорвался на одном из верхних этажей, пишет SHOT. На месте происшествия продолжают работать несколько бригад скорой помощи и экстренные службы. МЧС задействовало 44 специалиста и девять единиц техники.