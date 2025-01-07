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Взрыв газа произошёл в многоэтажке на окраине Петрозаводска, есть пострадавшие

В Петрозаводске в жилой пятиэтажке взорвался газ. Минимум четыре человека получили травмы, сообщает МЧС России.

«В квартире пятиэтажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — написали представители ведомства.

ЧП случилось около 22:15 в доме на улице Луначарского. Очевидцы рассказали, что газ взорвался на одном из верхних этажей, пишет SHOT. На месте происшествия продолжают работать несколько бригад скорой помощи и экстренные службы. МЧС задействовало 44 специалиста и девять единиц техники.

Напомним, что ранее в Карелии произошёл ещё один взрыв газа. ЧП случилось в закрытом кафе «Аркобалено». По факту взрыва проводится проверка, прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований безопасности.