В Карелии под лёд провалились шесть снегоходов с пассажирами

В Прионежском районе в Карелии под лёд провалились сразу шесть снегоходов, информирует ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился на озере Кончезеро неподалёку от турбазы.
По данным ведомства, в воде оказались 11 пассажиров, в том числе трое детей. Всем удалось выбраться на лёд самостоятельно.
«Сотрудники МЧС России доставили пострадавших на берег. Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают 11 специалистов и три единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.
Кроме того, ведомство обнародовало кадры с места ЧП.
СК РФ по Республике Карелия сообщает, что следователи проводят проверку по факту ЧП на озере. Она проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По информации правоохранителей, вечером в понедельник 11 человек, которые находились с территории туристической базы в Прионежском районе отправились в поездку на снегоходах по акватории озера Кончезера.
«Четыре снегохода попали в полынью, в связи с чем несколько участников поездки оказались в воде. В настоящее время все члены туристической группы осмотрены медицинскими работниками, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК в Telegram.
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