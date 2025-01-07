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Горе-киллер из Питера пытался убить знакомую и заработал путёвку на нары

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который пытался застрелить знакомую в Санкт-Петербурге, но промахнулся. Злоумышленник задержан и заключён под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Источник: Life.ru

По данным следователей, инцидент произошёл ещё 3 января. В этот день фигурант припарковал свой автомобиль рядом с домом женщины и произвёл выстрел в окно её квартиры. К счастью, пуля прошла мимо потерпевшей. Преступника удалось поймать уже на следующий день, ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

«Злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Ранее в Чувашии переодетый в Деда Мороза мужчина застрелил владельца магазина. Life.ru публиковал кадры произошедшего.