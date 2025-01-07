Горе-киллер из Питера пытался убить знакомую и заработал путёвку на нары

По данным следователей, инцидент произошёл ещё 3 января. В этот день фигурант припарковал свой автомобиль рядом с домом женщины и произвёл выстрел в окно её квартиры. К счастью, пуля прошла мимо потерпевшей. Преступника удалось поймать уже на следующий день, ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.