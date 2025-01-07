В Петрозаводске спасатели эвакуируют жителей дома после взрыва газа

В Петрозаводске спасатели эвакуируют жителей дома № 19 на улице Луначарского после взрыва газа на 4 этаже здания. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
В результате инцидента пострадали четверо человек, среди которых молодой человек с ожогами и женщина с множественными порезами стеклом. Два других пострадавших были извлечены из-под завалов и также доставлены в больницу.
Власти приняли меры для обеспечения временного размещения эвакуированных жильцов, а премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик был направлен на место происшествия для координации действий оперативных служб. В настоящее время на месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники.
По предварительным данным, несущие конструкции здания не были повреждены. Также на месте происшествия развернут оперативный штаб с участием представителей коммунальных служб, и работает Следственный комитет для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее в закрытом кафе Сортавалы произошел взрыв бытового газа, пострадал один человек. Уточняется, что сейчас прокуратура Сортавалы проводит проверку по факту инцидента.